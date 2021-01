(Dokumen Endang) via Kompas.com

Covid-19 Indonesia Tembus 1 Juta Kasus, Langsung Jadi Sorotan Media Asing, Semua Rumah Sakit Penuh

POS KUPANG.COM -- Jumlah kasus virus corona atau Covid-19 di Indonesia terus meningkat dan sepertinya sulit dikendalikan

Kesadaran masyarakat yang masih sangat rendah merupakan penyebab utama jumlah penderita penyanit ini terus saja meningkat

Kasus Covid-19 di Indonesia terus melonjak. Melansir laman Covid19.go.id, hingga Selasa (26/1) ada tambahan 13.094 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia. Sehingga total menjadi 1.012.350 kasus positif corona

Sementara itu, jumlah yang sembuh dari kasus corona bertambah 10.868 orang sehingga menjadi sebanyak 820.356 orang.

Sedangkan jumlah orang yang meninggal akibat virus corona di Indonesia bertambah 336 orang menjadi sebanyak 28.468 orang.

Tingginya kasus Covid-19 di Indonesia pun tak luput dari sorotan media asing. Media The Staits Times mengangkat hal ini lewat artikel berjudul Covid-19 cases surge to 1m in Indonesia, stressing hospitals.

The Straits Times memberitakan, kisah pasien yang mencari pertolongan medis namun tidak tertangani karena rumah sakit sudah kewalahan, merupakan hal yang sudah biasa di Indonesia.

Rumah sakit di Indonesia semakin kewalahan oleh masuknya pasien Covid-19 dalam jumlah besar, bahkan ketika Indonesia telah memberlakukan pembatasan yang lebih ketat di seluruh Jawa dan Bali sejak 11 Januari. Epidemiolog mengkhawatirkan potensi runtuhnya sistem perawatan kesehatan di Indonesia.

Sejak akhir Desember lalu, koalisi warga LaporCovid-19 telah menerima sedikitnya 34 laporan dari Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur tentang pasien yang ditolak oleh rumah sakit yang terisi penuh, meninggal dunia saat dalam perjalanan mencari rumah sakit atau sekarat di rumah setelah ditolak.