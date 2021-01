Ariel NOAH Kalah, Bunya Citra Lestari Ternyata Naksir Aktor Tampan ini, Dibocorkan sang Putra

POS KUPANG.COM --- Ariel NOAH boleh saja menyandang gelar penakluk kaum wanita atau Lady Killer. Ia ahkan sampai dianggap bisa mengobati luka hati Bunga Citra Lestari atau BCL yang ditinggal suami, Asraf Sinclair

Adalah sang putra semata wayangnya yang membocorkan mengenai pilihan hati sang bunda

Masih berusaha untuk bangkit usai ditinggal Ashraf Sinclair untuk selamanya, penyanyi Bunga Citra Lestari sudah ramai dijodohkan dengan Ariel NOAH.

Kedekatan BCL dengan Ariel NOAH di atas panggung membuat netizen merestui hubungan keduanya.

Meski begitu, ternyata bukan Ariel NOAH tapi BCL justru jatuh hati dengan sosok aktor tampan ini.

Sosok pujaan pelantun lagu Sunny itu diungkap sendiri oleh putra semata wayangnya, Noah Sinclair.

Ternyata BCL terciduk bucin dengan sosok aktor tampan asal Korea Selatan.

Aktor yang dimaksud adalah Park Seo Joon.

Sosok aktor asal Korea Selatan ini terkenal dengan drama hitsnya, mulai dari Fight My Way, What's Wrong with Secretary Kim, hingga Itaewon Class.