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Kini Misi Friends Call Back Hadir Lagi, Kode Redeem Free Fire 25 Januari 2021, Hadiah 19.999 Diamond

Jangan lewatkan update info seputar game Free Fire dari Garena ini. Kali ini, misi Friends Call Back hadir lagi.

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Ilustrasi update kode redeem Free Fire FF 24 Januari 2021. 

POS KUPANG, COM - Jangan lewatkan update info seputar game Free Fire dari Garena ini.

Kali ini, misi Friends Call Back hadir lagi.

Berikut ini update kode redeem Free FIre 25 Januari 2021, ada misi Friends Call Back bisa dapat hadiah One Punch Man Box hingga 19.999 diamond.

Akhir pekan, sudah mainkan Free Fire hari ini, segera update daftar kode redeem Free Fire 25 Januari 2021.

Coba deretan kode redeem FF 25 Januari 2021, dan buruan klaim item menariknya.

Di misi Friends Call Back ini ada kesempatan mendapatkan 19.999 diamond.

Dilansir dari akun Instagram resmi yang terverifikasi, Free Fire Indonesia, misi Friends Call Back ini akan mendapatkan sejumlah hadiah menarik.

Selain ada hadiah One Punch Man Box juga ada hadiah total hingga 19.999 diamond.

Misi Friends Call Back ini berlangsung 23-27 Januari 2021 saja.

Jadi, buruan ajak teman kalian untuk bermain kembali.

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Editor: Benny Dasman
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