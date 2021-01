Anak Ajaib, Ini Asal Usul Mbak You Serta Asal Kekuatan Sebenarnya, Sejak Kecil Sudah Sembuhkan Orang

POS-KUPANG.COM - Anak Ajaib, Ini Asal Usul Mbak You Serta Asal Kekuatan Sebenarnya, Sejak Kecil Sudah Sembuhkan Orang

Mbak You kembali membuat geger publik setelah peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 Rute Jakarta-Pontianak yang jatuh di Kepulauan Seribu,

Tak hanya itu Mbak You menyebut tahun 2021 akan terjadi kericuhan hingga pergantian Presiden.

Baca juga: Putus? Billy Syahputra Kesal Amanda Manopo Diganggu Sosok Ini, Arya Saloka? Putri Anne Angkat Bicara

Baca juga: UJIAN atau HUKUMAN,3 Musibah & Bencana Dahsyat Awal 2021:Pesawat Jatuh,Banjir di Kalsel,Gempa Sulbar

Baca juga: Fakta Baru Kasus Raffi Ahmad Ahok BTP, Suami Puput Nastiti Devi Dipenjara Susul Rizieq Shihab? Cek

Mbak You merupakan salah satu paranormal Tanah Air asal Salatiga yang namanya terkenal karena sifatnya yang to the point.

Pemilik nama asli Euis Juwariyah Johana ini sudah biasa dilihat dalam beberapa acara di televisi.

Setelah Mama Laurent tiada, kini sosok Mbak You menjadi lebih banyak dikenal netizen Indonesia.

Mbak You cenderung blak-blakan dan to the point, bahkan terkadang pasiennya tidak sanggup menerima kejelekannya sendiri.

Wanita kelahiran Salatiga 7 Maret 1974 tersebut mempunyai kemampuan yang bisa menyembuhkan sakit sejak masih kecil.

Selain itu ada banyak keahlian lain yang ternyata juga dimiliki pemilik nama lengkap Euis Juwariyah Johana ini sebagai seorang paranormal.

Dia mengakui jika sejak dini Keluarganya semuannya paranormal.

Baca juga: UJIAN atau HUKUMAN,3 Musibah & Bencana Dahsyat Awal 2021:Pesawat Jatuh,Banjir di Kalsel,Gempa Sulbar

Baca juga: BERITA MANGGARAI BARAT : Di Kecamatan Komodo, Balita Digigit Komodo Hingga Pergelangan Tangan Putus