Inilah daftar Vitamin Bagi Anda yang Terpapar Covid &J alani Isolasi Mandiri,Saran Dokter Loh !

Inilah daftar Vitamin Bagi Bagi Anda yang Terpapar Covid dan Jalani Isolasi Mandiri, Saran Dokter Loh !

POS-KUPANG.COM--Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta, warga yang positif Covid-19 namun tidak bergejala demam dan sesak untuk tidak ke rumah sakit, tetapi melakukan isolasi mandiri di rumah.

Alasannya, kapasitas Rumah Sakit akan penuh untuk merawat pasien Covid-19 pasca libur panjang akhir tahun.

"Tolong bapak ibu. Kalau misalnya bapak ibu tidak demam, dan tidak sesak nafas itu masih bisa dilakukan isolasi mandiri.

Kalau bapak ibu punya rumah sendiri, punya kamar sendiri lakukan di rumah dan di kamar," katanya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, (11/1/2021).

Meski tak bergejala atau hanya merasakan gejala ringan, selama masa isolasi mandiri, masyarakat tetap disarankan menjaga kondisi kesehatan.

Berbeda dengan obat yang harus diketahui oleh dokter, masyarakat yang melakukan isolasi mandiri diperbolehkan minum vitamin sebagai meningkat kekebalan tubuh di samping makan-makanan bergizi.

Dikutip dari Pedoman Tata Laksana COVID-19 Edisi 3 yang disusun gabungan perhimpunan dokter Indonesia, ada sejumlah vitamin yang direkomendasi dokter untuk pasien Covid-19 tanpa gejala dan bergejala ringan.

- Pasien Covid-19 Tanpa gejala

Vitamin C (untuk 14 hari), dengan pilihan ;

- Tablet Vitamin C non acidic 500 mg/6-8 jam oral

(untuk 14 hari)

- Tablet isap vitamin C 500 mg/12 jam oral (selama

30 hari)

- Multivitamin yang mengandung vitamin C 1-2

tablet /24 jam (selama 30 hari),

- Dianjurkan multivitamin yang mengandung

vitamin C,B, E, Zink

Vitamin D

- Suplemen: 400 IU-1000 IU/hari (tersedia dalam

bentuk tablet, kapsul, tablet effervescent, tablet

kunyah, tablet hisap, kapsul lunak, serbuk, sirup)

- Obat: 1000-5000 IU/hari (tersedia dalam bentuk

tablet 1000 IU dan tablet kunyah 5000 IU

- Pasien Covid-19 Bergejala Ringan

Vitamin C dengan pilihan:

- Tablet Vitamin C non acidic 500 mg/6-8 jam oral

(untuk 14 hari)

- Tablet isap vitamin C 500 mg/12 jam oral (selama 30

hari)

- Multivitamin yang mengandung vitamin c 1-2 tablet

/24 jam (selama 30 hari),

- Dianjurkan vitamin yang komposisi mengandung

vitamin C, B, E, zink

Vitamin D

- Suplemen: 400 IU-1000 IU/hari (tersedia dalam

bentuk tablet, kapsul, tablet effervescent, tablet

kunyah, tablet hisap, kapsul lunak, serbuk, sirup)

- Obat: 1000-5000 IU/hari (tersedia dalam bentuk

tablet 1000 IU dan tablet kunyah 5000 IU)(*/tribunews)

