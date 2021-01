Dikabarkan Pernah Berpacaran dengan Park Min Young, Inilah 10 Fakta Aktor Park Seo Joon, Awet Muda!

POS-KUPANG.COM - Aktor Korea Selatan Park Seo Joon baru saja berulang tahun ke -32 pada Rabu (16/12/2020).

Meskipun telah memasuki kepala 3, banyak yang menganggap Park Seo Joon awet muda.

Bagi kalian penggemar drama Korea pasti tak asing lagi di salah satu scene Itaewon Class Park Seo Joon mengenakan seragam sekolah.

Banyak penggemar yang memuji ketampanan aktor Korea Selatan ini.

Bahkan pemeran Ko Dong Man di drama Fight For My Way ini masih dianggap pantas memakai seragam sekolah.

Berikut fakta-fakta tentang Park Seo Joon yang dihimpun Tribunnewswiki.com dari berbagai sumber:

1. Terkenal setelah bintangi drama Kill Me, Heal Me dan She Was Pretty

Park Seo Joon lahir pada 16 Desember 1988 di Seoul, Korea Selatan.

Nama aslinya adalah Park Yong Kyu.

Namanya melejit setelah membintangi drama Kill Me, Heal Me (2015) sebagai second-lead.

Di tahun yang sama, drama She Was Pretty tayang di MBC.