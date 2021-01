Ada yang Beda Sama Song Hye Kyo, Ini Tampilan Perdana Eks Song Joong Ki Tahun 2021: Balas Dendam? 

POS-KUPANG.COM - Cantiknya Song Hye Kyo Ini Tampilan Perdana Eks Song Joong Ki Usai Vakum Main Drakor: Balas Dendam?

Aktris Song Hye Kyo akan kembali ke layar kaca. Song Hye Kyo akan bermain dalam drama Korea berjudul The Glory.

Ya, Drama serial The Glory karya penulis skenario Descendants of the Sun, Kim Eun Sook.

Nah, Hwa & Dam Pictures mengatakan, pada Jumat (8/1/2021), Song Hye Kyo mulai syuting perdana The Glory.

The Glory berkisah tentang seorang wanita yang mengalami kekerasan di sekolah.

Setelah lulus sekolah, dia berusaha membalas dendam.

Artis Korea Song Hye Kyo (Soompi.com)

Drakor The Glory bakal menjadi serial TV pertama Song sejak roman Encounter (2018).

Serta menjadi proyek baru penulis naskah Kim Eun-sook setelah fantasi The King: Eternal Monarch (2020).

Namun, Kim Eun Sook mendapatkan ulasan buruk dari penonton di rumah untuk penulisan drama serial terakhirnya itu.