Renungan Harian Katolik, Sabtu 9 Januari 2021: Menjadi Yang Kedua (Yohanes 3:22-30)

Oleh: Pater Steph Tupeng Witin SVD

POS-KUPANG.COM - Dalam dunia ini umumnya manusia tak ingin menjadi nomor dua, apalagi diduakan. Nyaris semua ingin menjadi nomor satu, yang terbaik, terdepan, dan terbesar. Mulai dari bangku sekolah, kuliah sampai kerja, orang berlomba menjadi nomor satu.

Di dunia sepak bola, tiap tim berlomba mengalahkan lawannya sejak babak penyisihan, karena ingin bersorak riang "We are the Champion". Saat partai final, tim yang kalah tertunduk dan terisak, berderai air mata. Tak mudah menerima kenyataan sebagai runner up.

Pergelaran Indonesia Idol pun persis sama. Semua ingin menjadi "idol". Memangnya ada yang tidak kecewa dan menangis saat tereliminasi?

Tak ketinggalan pertarungan di dunia bisnis, politik, bahkan di gereja. Orang berpacu menjadi yang terdepan, ingin selalu di depan. Dalam kontestasi demokrasi (Pilpres, Pilkada), memang tercetus jargon, "Siap Menang, Siap Kalah", nyatanya tetap saja yang kalah, tak rela kalah. Protes di sana sini, hingga mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi.

Namun ada satu kisah menarik yang mungkin aneh dan mustahil di zaman now. Ini kisah bukan fiksi atau rekaan; melainkan sungguh terjadi. Penginjil Yohanes menceritakannya untuk kita.

Suatu hari murid-murid Yohanes Pembaptis datang mengadu kepadanya bahwa Yesus juga membaptis dan semua orang datang kepada Yesus. Tentu kehadiran Yesus menjadi saingan berat bagi Yohanes, guru mereka. Popularitas akan jeblok dan ia tak lagi bisa dianggap sebagai Rabi "nomor satu" yang dikagumi dan dihargai.

"Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang Dia engkau telah memberi kesaksian, Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepada-Nya" (Yoh 3:26).

Tetapi tanggapan Yohanes Pembaptis sungguh luar biasa. Kepada para muridnya, ia berkata, “Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Aku telah berkata: Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahului-Nya. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil” (Yoh 3:27-28.30). Ini pernyataan yang sangat sulit diucapkan, kalau tidak dengan kerendahan hati. Ini bukan ungkapan rendah diri, merasa kalah atau dikalahkan.