Penerbangan Sriwijaya Air Posisi Hilang Kontak Terekam Flightradar24 Tepat Di Atas Kepulauan Seribu

POS KUPANG.COM -- Pesawat Sriwijaya Air yang hilang kontak dengan menara pengawas tercatat dalam Flightradar24

Posisi terakhir pesawat itu berada di atas Kepulauan Seribu sehingga diduga pesawat jatuh di wilayah itu

Pesawat Boeing 737-500 Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 dilaporkan hilang kontak setelah takeoff dari bandara Soekarno-Hatta , Cengkareng pada Sabtu (9/1/2021) sore.

Pesawat dengan registrasi PK-CLC tersebut melayani rute Jakarta-Pontianak.

Data dari situs pemantau penerbangan, Flightradar24 menunjukkan pesawat take off pada pukul 14.30 LT.

Penerbangan SJ182 seharusnya tiba pada pukul 15.15 di Bandara Soepadio , Pontianak

Namun data Flightradar24 menunjukkan B737-500 Sriwijaya Air SJ182 berhenti di sekitar 11 mil laut bandara Soekarno Hatta, di atas Kepulauan Seribu.

Pesawat nampak sempat melewati ketinggian 11.000 kaki, namun tiba-tiba ketinggian dan kecepatan pesawat turun drastis.

Posisi terakhir menunjukkan ketinggian 250 kaki di atas permukaan laut dengan kecepatan 115 knots. Sumber dalam KompasTekno di Departemen Perhubungan mengonfirmasi bahwa pesawat hilang kontak sesaat setelah take off.

Pesan broadcast yang beredar di komunitas penerbangan, yang ditujukan kepada Direktur Navigasi penerbangan, juga menyatakan hal yang sama: Dengan hormat disampaikan laporan awal lost contact pesawat Sriwijaya dg data2 sbb : Callsign : SJY182 Type : B737-500 Reg: PKCLC Route : WIII-WIOO Last contact : 11 Nm north CGK pd pukul 07.40 UTC ketinggian passing 11.000ft on climb to 13.000ft Demikian informasi awal yg dapat kami sampaikan.

Terimakasih Belum diketahui berapa penumpang yang diangkut dalam penerbangan Sriwijaya Air SJ182.

