Daftar 8 Drama Korea Terbaru 2021 yang Masih Berlangsung Tayangnya, Bisa Nonton Lewat Link Ini

POS KUPANG.COM -- Bagi Anda yang pecinta Drama Korea atau Drakor bisa menyaksikan dara baru dan kelanjutan

Bagi penyuka drama korea berikut ini delapan serial baru yang lagi berlangsung cocok untuk menemani akhir pekan Anda

Tak hanya untuk teman akhir pekan, delapan drama Korea ini juga bisa menjadi pengusir rasa bosan di tengah-tengah Work From Home (WFH) atau sekolah online.

Satu di antara drama Korea rekomendasi Tribunnews adalah True Beauty

Drama ini merupakan adaptasi dari Webtoon karya Yaongyi berjudul sama.

Baca juga: BREAKING NEWS, Kabar Buruk Pesawat Sriwijaya Air Jakarta-Pontianak Hilang Kontak

Baca juga: Sriwijaya Air Hilang, Bupati Kepulauan Seribu Sebut Ada Info Pesawat Jatuh & Meledak di Pulau Laki

Apa saja drama Korea rekomendasi selain True Beauty?

Berikut Tribunnews rangkum Drama Korea dari Asian Wiki, sedang berlangsung yang bisa kamu tonton:

1. Cheat on Me if You Can

Cheat on Me if You Can (KBS2 via AsianWiki)

Drama yang tayang di KBS2 ini sudah tayang sejak 2 Desember 2020 lalu.