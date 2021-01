Pendukung Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan protes di depan Gedung U.S. Capitol di Washington, Amerika Serikat, Rabu (6/1/2021).

Massa Menduduki Gedung Capitol Bikin AS Makin Bahaya, Ketua Kongres ingin Donald Trump Dicopot

POS KUPANG.COM -- Situasi keamanan di Amerika Serikat kian mencekam setelah masa pendungkung Presiden Donald Trump berhasil menduduki gedung Capitol atau gedung Kongres AS di Washington DC

Massa menolak hasil pemilihan Preisden AS yang memenagkan Joe Biden sementara Donald Trumps tersisih

Kerusuhan di Gedung Capitol yang menelan korban jiwa berbuntut panjang. Kini semakin banyak anggota parlemen termasuk dari Partai Demokrat yang menyerukan agar Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dicopot dari jabatannya baik melalui pemakzulan atau Amandemen ke-25 Konstitusi AS.

Pemimpin Senat AS dari Partai Demokrat Chuck Schumer mengeluarkan pernyataan yang mengecam "pemberontakan" di Gedung Capitol yang dihasut Trump. "Presiden ini seharusnya tidak menjabat satu hari lagi," tandasnya seperti dikutip CNN.

Ketua DPR AS Nancy Pelosi setuju dengan usulan pencopotan Trump. "Saya bergabung dengan pemimpin Senat AS untuk meminta Wakil Presiden AS mencopot Presiden Trump dengan segera meminta Amandemen ke-25," kata Pelosi.

"Jika wakil presiden dan kabinet tidak bertindak, Kongres AS mungkin siap untuk bergerak maju dengan impeachment yang merupakan sentimen luar biasa dari kaukus saya dan rakyat Amerika," imbuh Pelosi.

Sejumlah anggota Kongres AS dari Partai Republik juga sepakat. Perwakilan Partai Republik Adam Kinzinger dari Illinois, misalnya, juga menyerukan agar Amandemen ke-25 diberlakukan.

"Presiden Trump sekarang harus melepaskan kendali atas cabang eksekutif secara sukarela atau tidak sukarela," ujarnya.

Lewat Amandemen ke-25 akan mengharuskan Wakil Presiden Mike Pence dan mayoritas anggota Kabinet untuk memilih mencopot Trump dari jabatannya karena ketidakmampuannya untuk menjalankan kekuasaan dan tugas kantornya, sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya.