Aib Ahok BTP Saat Kuliah Dibongkar Nicholas Sean,Putra Veronica Tan Nyaris Dicoret dari KK sang Ayah

POS-KUPANG.COM - Kontroversi sosok Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ternyata bukan baru terjadi sekarang.

Saat duduk di bangku kuliah Ahok ternyata pernah hengkang meninggalkan bangku kuliah dan pindah ke jurusan dan perguruan tinggi lain.

Siapa sangka jika Ahok pernah mengambil jurusan kuliah yang sangat jauh bertentangan dengan kehidupannya kini.

''Aib' Ahok itu tak sengaja diungkap sang putera, Nicholas Sean.

Awalnya Nicholas Sean memberikan kabar bahagia soal studinya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Lewat unggahannya di Instagram @nachoseann pada Selasa (5/1/2021) lalu, pemuda 22 tahun itu mengumumkan bahwa diriya baru saja merampungkan skripsinya.

Sembari memamerkan judul skripsinya yang terpampang di layar laptop, ia pun mencurahkan rasa bahagia lewat sebuah kutipan dalam bahasa Inggris.

"It does not matter how slowly you go, as long as you don't stop. – Confucius,”

"P.S. I'm not endorsing the gaming laptop, but it is a life saver,” tulis Nicholas Sean.