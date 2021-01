Ada Nama Lesty Kejora, Ivan Gunawan Posting Gaun Putih! Untuk Menikah dengan Rizky Billar?

POS KUPANG, COM - Tak ada angin tak ada hujan, perancang busana Ivan Gunawan mem-posting sebuah gaun putih berbeluduru ini jadi tanda tanya bagi warganet.

Setelah memilih menunda pernikahan dengan Bella Aprilia demi mengejar karier go internasional, tiba-tiba Ivan Gunawan mengunggah kiriman sebuah foto berupa gaun berwarna putih rancangannya.

Melalui akun Instagram @ivan_gunawan, Senin (4/1/2021) lalu, perancang busana 39 tahun ini sengaja memancing penasaran warganet di Instagram.

Malah, Ivan Gunawan sengaja semakin membingungkan warganet.

Sebab menggamit pedangdut Lesti Kejora yang resmi berpacaran dan bertunangan dengan aktor Rizky Billar.

"There are no secret to be success,"

"it is the result of preparation, hard work and learning from failure."

"Enjoy the progress and be focus on the details."

"And don’t forget to work with love."

(Tidak ada rahasia jadi sukses,