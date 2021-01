POS-KUPANG.COM - Begini Akhir Kisah Cinta Gisel & Wijin Usai Video Syur Sosok Ini Bongkar Kondisi Sebenarnya, Hancur?

Penyanyi Gisella Anastasia saat ini tengah tersandung kasus video syur.

Bahkan Gisel bersama seorang pria berinisial MYD telah ditetapkan sebagai tersangka.

Polisi juga mengatakan bahwa Gisel sebagai pemeran wanita dalam video yang sempat menghebohkan jagat dunia maya tahun 2020.

Sebagai sahabat, Melaney Ricardo melihat hubungan Gisel dan Wijin baik-baik saja.

"Hubungan mereka fine-fine saja sih di mata kita ya sebagai teman-teman dekatnya," kata Melaney Ricardo saat ditemui di kawasan Jalan Kapten Tendean Jakarta Selatan, Senin (4/1/2021).

"It's amazing. Kadang aku sama teman- teman suka bilang kalau Gisel kan suka 'cek apa kabar' ke Wijin, karena Wijin sendiri impact juga," terang Melaney.

Melaney menuturkan bahwa ia bersama sahabatnya kerap memastikan kondisi keduanya baik-baik saja setelah Gisel ditetapkan sebagai tersangka.

Sahabat dekat Gisel itu menuturkan bahwa keduanya masih merespon dengan baik yang menandakan baik-baik saja.

"Selalu kita tanya, "How are you?", "How do you feeling bro?" tapi its okey," tutur Melaney.