Positif Covid-19, Dua Wisatawan Asal Yaman Dipulangkan Saat berwisata ke Puncak Bogor

POS-KUPANG.COM - Dua orang wisatawan asal Yaman, Jazirah Arab dinyatakan positif Covid-19 saat akan berwisata ke Puncak Bogor. Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor yang terdiri dari TNI/Polri dan Satpol PP kemudian meminta dua warga negara Yaman itu putar balik ke rumah mereka di Jakarta untuk isolasi mandiri.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP) Kabupaten Bogor Agus Ridho saat ditemui wartawan di Simpang Gadog, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (2/1/2021).

"Iya ada warga negara asing dari Yaman yang positif Covid-19, sebanyak dua orang. Mereka kebetulan mau berkunjung untuk liburan ke Puncak," ujar dia.

Agus menjelaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Jakarta dan memberikan informasi sesuai data by name by address.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor, dr Kusnadi juga membenarkan kabar tentang dua WNA asal Yaman terkonfirmasi positif Covid-19.

Menurut Agus Ridho, selama libur tahun baru, tim gabungan Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor telah melaksanakan rapid test antigen kepada 1.200 orang di sepanjang Jalur Puncak Bogor, Jawa Barat.

Dari jumlah tersebut, 22 wisatawan terkonfirmasi positif Covid-19 dan dua di antaranya adalah wisatawan asal Yaman.

"Data dengan Dinas Kesehatan itu kurang lebih 1.200 yang sudah kita lakukan rapid test antigen dan ada sejumlah wisatawan positif," katanya.

Selain itu, ada ribuan kendaraan yang menuju kawasan Puncak, Kabupaten Bogor dilaporkan terpaksa diminta untuk putar balik karena tak bisa menunjukkan surat hasil rapid test antigen.

Menurut Kasatpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridho, kasus terbanyak terjadi pada jelang pergantian tahun 2021 atau Kamis, 31 Desember 2020.