Mbak You Diminta Ramal Pernikahan Aurel Hermansyah Putri Anang Hermansyah dengan Atta Halilintar

Mbak You Diminta Ramal Kapan Pernikahan Aurel Heramansyah Putri Anang Hermansyah dengan Atta Halilintar

POS-KUPANG.COM - Mbak You diminta netizen untuk meramal kapan yepatnya waktu pernikahan antara Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah.

Aurel yang merupakan putri dari Anang Hermansyah dan Ashanty ini memang sudah lama menjalin kedekatan dengan Atta Halilintar.

Bahkan beberapa kali keduanya dikabarkan akan segera menikah. Termasuk isyarat itu datang dari Ashanty dan Anang Hermansyah.

Karena itulah netizen penasaran dan meminta Mbak You untuk meramal kapan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah menikah.

Awalnya, Mbak You menuliskan keterangan foto untuk sebuah video di akun Instagram miliknya @mbakyou17.

"terawangan mbak you terbaru. silahkan ikuti di channel mbak you. salam rahayu #paranormalkejawen," tulis Mbak You.

Komentar pun datang dari netizen. Termasuk ada yang menayakan tentang Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah.

@adinda.sahbatpeterpan: Ramal hub atta aurel dong..thun ini jdi nikah gk?

@raisyahidayatullah: Mba yu ramalin Atta dan Aurel dong d tahun ini akn terjadi apa dlm hubungan mereka.