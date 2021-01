Media Asing Kupas Kasus Video 19 Detik Gisella Anastasia dan Michael Yukinobu, Apa Kata Mereka? 

Media Asing Angkat Kasus Video 19 Detik Gisella Anastasia dan Michael Yukinobu, Apa Kata Mereka?

POS-KUPANG.COM - Kasus video syur Gisella Anastasia atau Gisel ternyata turut menarik perhatian media asing.

Media tersebut adalah adalah The Sun dan South China Morning Post.

Media Inggris, The Sun menerbitkan berjudul “Singer Facing Jail after Her Sex Tape was Stolen from Her Phone and Leaked Online in Indonesia”, yang diterbitkan, Kamis (31/12/2020).

Pada artikel tersebut, The Sun mengungkapkan mengenai Gisel yang akhirnya resmi menjadi tersangka atas kasus tersebut karena dianggap melanggar Undang-Undang (UU) ITE dan Antipornografi.

Padahal menurut mereka, video tersebut diungkapkan sebagai koleksi pribadi dan disebarluaskan oleh pihak yang mencuri video itu dari tepon gengamnya.

Sementara itu, South China Morning Post, mengungkapkan bagaimana Gisel dan juga Michael Yukinobu De Fretes, yang juga berada di video tersebut, dipanggil oleh pihak kepolisian untuk ditanyai tetapi belum ditahan.

Gisella Anastasia atau Gisel ditetapkan sebagai tersangka video syur 19 detik.

Bahkan Gisel akan di penjara.

Meski sudah berstatus tersangka hak Gisel untuk dihormati tetap harus dijaga.