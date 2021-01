POS-KUPANG.COM - Duh, Sedihnya Unggahan Tahun Baru BCL Ini, Singgung Kesendirian Hingga Sebut Nama Noah Sinclair

Malam tahun baru 2020 setahun silam, BCL masih bisa merayakannya bersama mendiang suami Ashraf Sinclair dan sang putra, Noah Sinclair.

Malam tahun baru kali ini, segalanya terasa berbeda karena BCL harus mengikhlaskan kepergian sang suami untuk selama-lamanya.

Ashraf Sinclair telah wafat pada 18 Februari 2020 lalu.

BCL butuh waktu sekira 6 bulan lamanya untuk kembali pulih, meski tak seutuhnya pulih.

Di awal-awal kepergian sang suami, BCL merasa dirinya seperti robot.

BCL mengungkapkan hingga saat ini ia merasa belum 100 persen membaik, saat ditanya Maia Estianty soal recovery.

"Belum recovery sih bun, kaya I think the first yang penting bisa napas aja gitu," jawab BCL.

Ia menambahkan, butuh waktu cukup lama untuk akhirnya bisa bertemu dan mengobrol dengan orang-orang.

Meskipun selama beberapa bulan, BCL tak bertemu dengan orang luar.