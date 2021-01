8 Bulan Pacaran, Cinta Hyun Bin dan Son Ye Jin Bersemi Usai Crash Landing On You, Cocok karena Golf

drama korea crash landing on you

POS-KUPANG.COM - Aktor Korea Selatan Hyun Bin dan aktris Son Ye Jin yang pernah membintangi drama Crash Landing On You dikabarkan Dispatch tengah menjalin hubungan pacaran.

Menurut laporan Dispatch pada Jumat (1/1/2021), Hyun Bin dan Son Ye Jin telah berpacaran selama delapan bulan dan hubungan mereka dimulai setelah berakhirnya drama itu.

Seorang sumber yang dekat dengan Hyun Bin menyatakan sekitar Maret 2020, keduanya mengembangkan perasaan satu sama lain.

"Saya pikir setelah drama berakhir dan mereka menghabiskan waktu terpisah, mereka mulai merindukan satu sama lain," kata sumber anonim itu.

Dispatch mengklaim Hyun Bin dan Son Ye Jin bertemu beberapa kali untuk nongkrong dengan sesama aktor setelah berakhirnya Crash Landing on You.

Hyun Bin dan Son Ye Jin juga dilaporkan terikat karena kecintaan mereka pada golf.

Bersamaan dengan laporannya, Dispatch mempublikasikan foto Son Ye Jin masuk ke mobil Hyun Bin.

Sebelum Crash Landing On You, dua artis ini juga sudah pernah beradu akting bersama di film The Negotiation pada 2018.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hyun Bin dan Son Ye Jin Dikabarkan Sudah 8 Bulan Pacaran dan Cocok karena Golf"