Renungan Harian Katolik, Jumat 1 Januari 2021, Sukacita dan Gembira! (Lukas 2:16-21)

Oleh: RD. Eman Kiik Mau

POS-KUPANG.COM - Joy to the world, the Lord is here....

Ya, hari pertama tahun baru 2021, kita semua dilimpahi sukacita dan kegembiraan, karena Tuhan senantiasa beserta kita. Dialah Emmanuel, Allah Beserta Kita.

Ada 3 perayaan dan 3 cara Tuhan menyertai kita di awal tahun 2020 ini:

Pertama: Melalui hidup baru, kita masih hidup di tahun baru ini. Hari ini hari baru untuk sukacita karena Sang Juru Damai telah tiba. Karena itulah hari pertama ini kita rayakan sebagai Hari Perdamaian Sedunia.

Kedua: Tuhan menyertai kita melalui Maria, Ibu Kehidupan, Hawa Baru, Ibu dunia dan surga. Maka kita rayakan hari pertama ini sebagai Hari Santa Perawan Maria, Bunda Allah.

Ketiga: Tuhan menyertai kita melalui Yesus, Sang Emmanuel, yang disunat seturut Hukum Tuhan dan dikenal dengan nama Yesus. Maka hari pertama ini dirayakan sebagai Pesta Nama Yesus. Luk 2:16-21.

Ada 3 cara Tuhan memberkati kita, melalui Moses dan Harun:

1. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya.

2. Tuhan memberimu kasih karunia.

3. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita.

Bil 6:22-27.