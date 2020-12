POS-KUPANG.COM - Besok Tutup Tahun, 30 Ucapan Tahun 2021 Ini Bisa Kamu kIrim Via WA IG FB ke Doi atau Keluarga, Cek

Saat ini kita telah memasuki penghujung tahun 2020.

Tak lama lagi kita akan merayakan tahun baru 2021.

Ada berbagai cara untuk merayakan dan menyambut tahun baru, salah satuunya dengan membagikan ucapan kepada saudara maupun kerabat.

Lalu sudahkah Anda mempersiapkan ucapan atau kata-kata pengharapan dengan orang lain di momen pergantian tahun baru 2021?

Mari rayakan malam pergantian tahun dengan sukacita bersama dengan orang-orang terkasih.

Berikut Tribunnews.com telah merangkum ucapan dan kata-kata dalam bahasa Inggris yang cocok untuk dijadikan inspirasi membuat ucapan pada saat tahun baru 2021.

Dikutip dari shutterfly.com dan wishesmsg.com, berikut kumpulan ucapan selamat tahun baru dalam bahasa Inggris beserta artinya:

1. Counting my blessings and wishing you more. Hope you enjoy the New Year in store.

Menghitung harapanku dan berharap kamu lebih banyak dapatkan harapan. Semoga kamu menikmati Tahun Baru di toko-toko perbelanjaan.