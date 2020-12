GETTY IMAGES via BBC INDONESIA

Amerika Serikat Menjadi Negara Ke-20 Terjangkit Varian Baru Virus Corona

POS-KUPANG.COM - Amerika Serikat ( AS) menjadi negara ke-20 di dunia yang terjangkit varian baru virus corona atau Covid-19.

Hal ini diketahui setelah negara adidaya itu melaporkan adanya kasus pertama varian baru virus corona yang mulanya muncul di Inggris.

Temuan kasus tersebut terjadi di Negara Bagian Colorado, AS, sebgaimana dilansir dari The Independent, Selasa (29/12/2020).

Gubernur Colorado Jared Polis mengatakan, pejabat kesehatan negara bagian, dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) mengkonfirmasi kasus tersebut pada Selasa. Varian baru virus corona yang disebut sebagai B.1.1.7 tersebut menginfeksi seorang pria berusia 20-an tahun.

Menurut pernyataan dari kantor gubernur, dia diisolasi di Elbert County dan tidak memiliki riwayat perjalanan baru-baru ini. Pejabat kesehatan masyarakat melakukan wawancara kepada pria tersebut yang untuk selanjutnya dilakukan pelacakan kontak erat.

"Kesehatan dan keselamatan warga Colorado adalah prioritas utama kami dan kami akan memantau secara dekat kasus ini,” kata Polis.

Dia menambahkan, pihaknya juga akan melakukan pemantauan melalui semua indikator Covid-9 dengan sangat cermat.

"Kami bekerja untuk mencegah penyebaran dan menahan virus corona di semua tingkatan,” imbuh Polis.

Namun, dilansir dari The Washington Post, para pejabat kesehatan AS mengaku tidak terkejut dengan kemunculan kasus varian baru virus corona di AS. Mereka sebenarnya telah memberi isyarat sejak pekan lalu bahwa kemungkinan kasus varian baru virus corona sebenarnya sudah ada, tetapi tidak terdeteksi.