POS-KUPANG.COM - Nama Lesty Kejora Tersingkir, Inilah 17 Nominasi Wanita Tercantik 2020 Versi Asli, Ayu Ting Ting?

Nama Lesty Kejora sebenarnya memang tidak ada dalam nominasi Wanita Tercantik Dunia 2020 dari situs resmi.

Setelah nama Lesty Kejora menjadi perbincangan lantaran disebut dalam nominasi, semua itu ternyata hanya isapan jempol belaka.

Nominasi yang menyebut Lesty Kejora masuk dalam peringkat 5 besar ternyata hanyalah palsu belaka.

Kenyataannya, hanya ada nama satu pedangdut wanita yang masuk di dalam peringkat.

Berikut daftar yang akhirnya dirilis oleh TC Candler sebagai pihak pengadaan pemberian award tersebut.

Lesti Kejora masuk kategori 5 wanita tercantik dunia versi Top Beauty World (Twitter)

TC Candler telah merilis nominasi untuk 100 Most Beautiful Faces in 2020 dan 100 Most Handsome Facers in 2020.

Nominasi wajah tercantik dan tertampan ini memang menjadi ajang tahunan bagi TC Candler.

TC Candler sendiri akan mengumumkan hasil 100 Most Beautiful Face 2020 melalui akun Instagram @tccandler.

Dijadwalkan, 100 Most Beautiful and 100 Handsome Faces of 2020 akan diumumkan pada 27 Desember 2020 waktu setempat

Lalu siapa sajakah artis atau public figur asal Indonesia yang masuk nominasi dengan wajah tercantik TC Candler?