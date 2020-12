Perayaan Natal Nasional 2020 Diadakan Minggu 27 Desember Jam 18.15 WIB, Live TVRI dan Youtube Kominfo & Hidup TV

POS-KUPANG.COM - Sebagaimana biasa tiap tahun diadakan perayaan natal bersama nasional. Untuk tahun 2020 perayaan natal bersama diadakan pada Minggu 27 Desember 2020 mulai jam 18.15 WIB.

Karena berlangsung dalam situasi pandemi Covid-19, sudah pasti acara dilaksanakan secara virtual. Berdasarkan informasi yang diperoleh lewat facebook Kementerian Kominfo, perayaan natal nasional ini akan melibatkan Menteri Kominfo, Johnny G. Plate.

Acara ini akan disiarkan secara langsung melalui TVRI, link live streaming Youtube dan Hidup TV .

Ibadah natal dipersembahkan oleh Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo, Bapak Pdt. Gomar Gultom, Rm. A. Erwin Santoso, MSF, Lisa A. Riyanto.

Pengisi acara terdiri dari Ananda Sukarlan, Chelsea Ndagung, Daniel Mananta, Kezia Amelia, Lyodra Ginting, Maria Christy, Valentina Nova, Yambres Leunupun.

Disemarakkan oleh Ledalero Choir, The New Amadeus, The Resonanz Children’s Choir, Paduan Suara Nouva Canzone, Balikpapan Catholic Children Choir, Paduan Suara OMK Kevikepan Semarang, Paduan Suara Universitas Kristen Petra.

Diawali Aksi Sosial

Menurut Siaran Pers No. 178/HM/KOMINFO/12/2020, Peringatan Hari Natal Nasional tahun 2020 diawali dengan aksi sosial berupa pemberian bantuan untuk 8.424 anak asuh di 186 panti asuhan dan rehabilitasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan aksi sosial ini menjadi bagian dari upaya menggalang gotong royong dan bergandengan tangan membangun silaturahmi untuk mengurangi tekanan akibat pandemi Covid-19.

"Perayaan kali ini kami berupaya untuk meringankan tekanan akibat pandemi. Dengan gotong royong dan bergandengan tangan saling membangun silaturahmi untuk menghadapi pandemi," ujarnya dalam acara Penyerahan Bantuan Aksi Sosial Natal Nasional secara simbolis dari Panti Asuhan Vincentius Putera, Jakarta Pusat, Rabu (23/12/2020).