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Kolaborasi Global Free Fire x One Punch Man, KODE REDEEM Free Fire Spesial Natal 25 Desember 2020
Hari ini, Jumat 25 Desember 2020, simak kode redeem Free Fire spesial Natal, Survivors buruan coba dan klaim hadiah menariknya.
POS KUPANG, COM - Berikut ini daftar kode redeem Free Fire terbaru spesial Natal, 25 Desember 2020, nantikan kolaborasi global Free Fire x One Punch Man.
Hari ini, Jumat 25 Desember 2020, simak kode redeem Free Fire spesial Natal, Survivors buruan coba dan klaim hadiah menariknya.
Selain itu jangan lewatkan kolaborasi global Free Fire x One Punch Man.
Seperti apa keseruan Free Fire x One Punch Man ini?
Garena telah mengumumkan event crossover terbarunya dan sepertinya terlihat lebih konvensional dari biasanya nih, guys.
Alih-alih bekerja sama dengan pesepakbola atau musisi profesional, kolaborasi terbaru ini mendatangkan serial anime populer, One-Punch Man.
Bekerja sama dengan Garena Free Fire, judul battle royale besutan Garena ini bakal menghadirkan beragam kostum One-Punch Man, item dalam game, dan barang koleksi lainnya.
Kabar dari kolaborasi ini memang begitu menarik, namun kalian yang menggunakan kostum One-Punch Man nggak bakal memiliki kekuatan 1 pukulan, ya.
Hal tersebut memang terdengar sangat nggak masuk akal jika battle royale menggunakan kemampuan tersebut hehehe.
Sayangnya, semua detail informasi mengenai kolaborasi ini belum diungkap sepenuhnya oleh Garena.
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Kolaborasi Global Free Fire x One Punch Man
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