Jane Shalimar Terima 3 Kali Talak Sejak Juli-Desember,Siap Jadi Janda usai Ajukan Gugatan Cerai

Jane Shalimar Terima Tiga Kali Talak Sejak Juli-Desember, Kini Siap Jadi Janda setelah Siapkan Gugatan Cerai

POS KUPANG.COM -- Keretakan rumah tangga Jane Shalimar sudah mulai mengarah ke kehancuran total

Sang suami pun sudah tiga kali menguncalkan kata talak pada sahabat Vanessa Angel itu, kini giliran Jane Shalimar mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama

Dia Jane Shalimar mengaku sehat setelah dikabarkan menghilang oleh Arsya Wijaya , suaminya.

Jane Shalimar membenarkan bahwa pernikahannya dengan Arsya Wijaya yang baru 10 bulan itu kini terancam bubar.

Jane Shalimar bahkan telah berencana melayangkan gugatan cerainya terhadap Arsya Wijaya ke pengadilan agama dalam waktu dekat ini.

Baca juga: Sosok 3 Kandidat Calon Kapolri Rekomendasi Kompolnas dan Wanjakti, Peluang Sama, Siapa Terpilih?

Baca juga: Dokter Cantik Dilecehkan Satpam Hotel Hingga Nyaris Diseutubuhi, Teriak Minta Tolong Lalu Pingsan

Baca juga: HEBAT, Polwan Polres Ngada Gendong Bayinya Berusia 3 Bulan Saat Ikut Pengamanan Malam Natal

Baca juga: Baru Dilantik Jadi Menag,Gus Yaqut Langsung Ucapkan Selamat Natal & Janji Lindungi Minoritas

Baca juga: Jane Shalimar Minggat dari Rumah Gegara Tak Terima Disebut Punya Pria Idaman Lain, Ancam Cerai

Jane Shalimar dan Arsya Wijaya resmi jadi pasangan suami istri medio Februari 2020. (instagram @arsyawijaya)

Lewat unggahan di akun Instagram Story @janeshalimar_1, Jane Shalimar mengatakan kondisinya saat ini baik-baik saja.

"Thank u for all your concern. Sampai saat ini keadaanku alhamdulillah sehat walafiat," tulis Jane Shalimar dikutip Warta Kota, Jumat (25/12/2020).

Dia Jane Shalimar masih berada di Jakarta, namun sedang tidak bersama Arsya Wijaya.

"Alive and well bersama keluarta tercinta di rumah dan di Jakarta," tulisnya.