Chelsea Islan: Pesan Menyentuh

POS-KUPANG.COM - SETIAP tahun pada 22 Desember, Indonesia memperingati Hari Ibu sejak 1938. Pada hari ini, banyak orang yang menyampaikan ucapan menyentuh pada ibunya, memberikan hadiah ataupun doa, termasuk aktris peran Chelsea Islan.

Melalui akun Instagram-nya, dia mengunggah foto sedang memeluk erat sang ibunda, Samantha Barbara, di tengah hamparan salju.

"Happy Mothers Day to the sunshine of my life, the one who gives me patience, virtue, wisdom, energy and strength," tulis Chelsea dalam keterangan unggahannya, dikutip dari akun @chelseaislan, Selasa (22/12/2020).

Saking berarti sosok ibu baginya, pemeran dalam film Refrain ini menyebut sang ibu sebagai alasannya hadir di bumi. "The reason why I'm here on earth. I love you so much," lanjut Chelsea.

Sebagai informasi, Chelsea Islan lahir pada 2 Juni 1995 dari pasangan Samantha Barbara dan Indra Budianto. Beberapa penghargaan telah diraihnya, termasuk Actress of The Year di Indonesian Kids Choise Awards empat tahun berturut-turut, yakni 2015 hingga 2018. (kompas.com)