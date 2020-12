Jokowi Reshuffle Menteri, Bobby : Kita Memerlukan Menteri Yang Punya Gebrakan dan Bekerja Keras

Jokowi Reshuffle Menteri, Bobby Liyanto : Kita Memerlukan Menteri Yang Punya Gebrakan dan Bekerja Keras

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja me-reshuffle kabinet Indonesia Maju pada Selasa (22/12/2020).

Menanggapi hal tersebut, pengusaha muda Nusa Tenggara Timur (NTT), Boby Liyanto mengatakan mendukung keputusan Presiden Jokowi.

"Kita memerlukan Menteri yang punya gebrakan dan bekerja keras untuk sebuah perubahan yg nyata. Setiap Menteri yang kerjanya biasa - biasa saja atau standart perlu diganti, apalagi jika korupsi, harus diganti" kata Bobby pada Selasa (22/12/2020).

CEO Sejahtera Group ini menambahkan, bagi NTT yang menempati posisi lima besar sebagai provinsi termiskin di Indonesia, kita sangat membutuhkan bantuan - bantuan dan dukungan dari pusat.

"Seperti Menteri Sosial adalah sangat tepat dengan diberikan kepada ibu Risma yang telah terbukti bersih dan pekerja keras serta memiliki hati yang tulus bagi orang yg membutuhkan" ujarnya.

Lanjut Bobby, demikian juga Menteri Pariwisata, menurutnya adalah pilihan tepat.hl

"Haruslah seseorang yang punya jiwa entrepreneurship seperti Sandiaga Uno, seorang pengusaha muda yang sudah terbukti dalam bisnis yang multibidang, bagi kita NTT sangat membutuhkan pemikiran - pemikiran dan kebijakan - kebijakan yang out of the box" terangnya.

Begitupun Menteri M. Lutfi, kata Bobby, seorang yang berasal dari pengusaha dan diplomat yang sudah teruji sejak muda. Bobby yakin, Lutfi akan bisa membawa suatu perubahan dan cara kerja yang berbeda.

Lanjut Bobby, dengan masuknya 2 orang menteri muda ini maka genap 4 orang muda kader Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).