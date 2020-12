POS-KUPANG.COM - Buruan Simpan! 50 Ucapan Natal 2020 Bahasa Inggris, Cocok Banget Dikirim Via WA FB dan IG

Simak, berikut ini kumpulan ucapan selamat Hari Natal 2020.

Hari Natal merupakan hari yang spesial untuk seluruh umat Kristiani.

Baca juga: Meski Nyaris Kuasai Ekonomi Timor Leste Tak Disangka Kehidupan Orang China Justru Menyedihkan

Baca juga: Pergantian Wishnutama Sebagai Menperkerag Mengejutkan Politisi dan Artis, Ada yang Sedih

Baca juga: Launching Kepariwisataan NTT Menuju Kelas Dunia Secara Virtual: Kualitas Pariwisata NTT Lengkap

Pada Jumat, 25 Desember 2020 mendatang, umat Kristen akan merayakan Hari Natal.

Sudahkah Anda menyiapkan kutipan, ucapan dan kata-kata untuk menyambut hari yang spesial ini?

Ayo rayakan Hari Natalmu dengan saling berbagi ucapan selamat Natal kepada teman, keluarga dan orang terdekat.

Tribunnews telah merangkum beberapa kumpulan ucapan Selamat Natal dalam bahasa Inggris yang cocok untuk di posting atau di kirim di sosial media dan teman atau saudara Anda.

Ilustrasi (Tribun style)

Dirangkum dari Americangreetings.com, christmas.365greetings.com, dan Tinyprints.com, berikut ini 50 ucapan Selamat Natal Tahun 2020 dalam bahasa Inggris, lengkap dengan artinya:

1. Here’s to a year of blessings and beyond. Have a Merry Christmas!

Ini untuk tahun berkat dan seterusnya. Selamat Natal!