Dijodohkan dengan Ariel NOAH Setelah 10 Bulan Kepergian Ashraf, BCL: Saya Belum Cari Pasangan Baru!

POS KUPANG, COM - Setelah 10 bulan kepergian Ashraf, BCL bahkan mengaku dirinya belum pulih seperti sedia kala.

BCL masih merasa sedih kehilangan orang yang begitu dicintainya dan telah memberikan keturunan.

Kini hidup Bunga Citra Lestari (BCL) hanya berpikir membesarkan anaknya dengan seorang diri tanpa suami di sisinya.

Untuk menghibur diri, BCL memcoba melakukan aktivitas seperti biasanya dengan menyanyi.

Hingga BCL mengaku hingga saat ini tak punya keinginan untuk menikah lagi pasca kematian suaminya, Ashraf Sinclair.

Kepada Maia Estianty, BCL mengungkap isi hatinya yang hingga kini tak bisa lepas dari sosok Ashraf.

BCL unggah pesan menyentuh untuk Ashraf Sinclair (Instagram @bclsinclair)

"Belum recover sih bun, I think the first few months yang penting bisa napas aja gitu," kata BCL kepada Maia Estianty.

Unge mengaku membutuhkan waktu yang lama untuk akhirnya bisa berbicara dan sanggup bertemu dengan orang lain.

Namun karena tuntutan pekerjaan yang tak bisa digantikan, ia akhirnya nekat untuk kembali bernyanyi setelah 10 hari.

"10 hari aku langsung nyanyi, itu emang kayak robot aja sih," ungkap Unge.