7 DRAMA KOREA TERBAIK Tahun 2020, Raih Rating Tinggi Ada Itaewon Class, Start Up & Hospital Playlist

POS-KUPANG.COM - Tahun 2020 hampir berlalu. Namun, jika Anda ingat-ingat, ada sederet drama Korea yang sempat menghebohkan dunia maya dan dibicarakan banyak orang di kehidupan sehari-hari.

Salah satunya adalah drakor ‘The World of The Married’, yang bahkan saking tenarnya, stasiun televisi lokal ikut menayangkan agar lebih banyak penontonnya.

Berikut sederet drama Korea terbaik 2020 yang bisa Anda tonton kembali:

1. The World of The Married