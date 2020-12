Ustadz Yusuf Mansur Covid-19, Doa Mengalir dari Taqy Malik, Ridwan Kamil, Fahira Idris & Sandiaga Uno

POS-KUPANG.COM - Ustdaz Yusuf Mansur dilarikan ke rumah sakit setelah sebelumnya menjalani isolasi mandiri akibat terpapar virus corona Covid 19.

Kabar tersebut disampaikan oleh putrinya, Wirda Mansur, melalui akun Instagram pribadinya.

Saat ini pemilik nama asli Jam'an Nurkhatib Mansur, sudah ditangani tim dokter Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta.

Wirda pun menjelaskan kondisi terkini pimpinan Pondok Pesantren Daarul Quran.

"Buat semua yang nanya kondisi kami, Alhamdulillah so far so good, kami sekeluarga negatif (except: papah). Dan skrg sudah ditangani dgn baik di RSPAD insyaAllah," tulis Wirda di Instagram Storiesnya, dikutip Minggu (13/12/2020).

Menurut Wirda Mansur, meski dilarikan ke rumah sakit namun kondisi ayahnya perlahan mulai membaik.

Namun memang membutuhkan penanganan dari dokter spesialis.

"Keadaannya juga makin membaik. Doanya ya!" tulis Wirda Mansur.

Sebeumnya, Ustadz Yusuf Mansur mengkonfirmasi dirinya positif Covid-19.