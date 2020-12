POS-KUPANG.COM - Cakepnya Kiesha Alvaro, Anak Pasha Ungu, Oppa Ganteng yang Bikin Saranghae, Ternyata Ini Gandengannya

Baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-41 tanggal 27 November kemarin, Pasha Ungu mendapat kejutan dari putranya, Kiesha Alvaro.

Putra sulung Pasha dengan Okie Agustina itu datang dengan membawa kekasihnya, Saskia Chadwick.

Seperti terlihat dari unggahan Kiesha di akun media sosialnya, Kiesha dan Saskia tampak berfoto dengan Pasha dan Adelia Pasha.

"Wadaw! kaka dateng surprise semalam be the most wonderful gift for daddy this year, thanks son," tulis Pasha dalam kolom komentar unggahan Kiesha, dikutip pada Sabtu (28/11/2020).

Lewat unggahan itu juga Kiesha menulis ucapan selamat ulang tahun untuk ayahnya.

Baca juga: Reaksi Gisel, Foto Intim Gading Marten Dicium Wanita Tersebar: Gempi Siap Miliki Mama Dua

Baca juga: BIKIN HEBOH Foto Ayu Ting Ting Semasa Gadis Bocor ke Publik, Kelakuan Asli Pacar Adit Terbongkar

"Happy birthday Big Boss. Cie sekarang udah makin tuaaa, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, semakin sayang sama anak-anaknya, semakin sabar sama kelakuan bandel anak-anaknya," tulis Kiesha.

Okie turut mengucapkan selamat ulang tahun. Lucunya, ketika Okie ikut memberi ucapan selamat ulang tahun di kolom komentar Kiesha, putranya itu justru seperti meledek ibunya.

"Happy birthday @pashaungu_vm wish you all the best," tulis Okie.

"Cieeeee," balas Kiesha.