POS-KUPANG.COM - Soal dan Kunci Jawaban Latihan PAS/UAS Pelajaran Bahasa Inggris Kelas 3 SD, Pilihan Ganda dan Essay

Berikut kita dibahas kunci jawaban soal untuk latihan Penilaian Akhir Semester (PAS) maupun Ulangan Akhir Semester (UAS) Pelajaran Bahasa Inggris untuk Kelas 3 SD semester 1 (Ganjil) tahun 2020.

Soal dan jawaban yang dibahas berikut hanyalah sebagai referensi bahan belajar bagi siswa dan guru dan orang tua dalam membimbing anak-anak peserta didik.

Baca juga: Bupati Lembata Pastikan Masa Tanggap Darurat Bencana Ile Lewotolok Diperpanjang

Baca juga: Hasil Real Count Pilkada Kepulauan Riau 2020 Hasil Suara Pilgub Kepri Ansar Ahmad Unggul Sementara

Baca juga: KATALOG PROMO JSM Indomaret 9-15 Desember 2020, Gula Diabetasol Beli 2 Boks Gratis 1 Boks, Buruan!

Baca juga: Prediksi Ramalan Zodiak Tahun 2021, 5 Zodiak Alami Keberuntungan Tak Terduga, 2 Zodiak Luluh Lantak

Inilah pembahasan soal dan jawaban Latihan UAS dan PAS Bahasa Inggris untuk siswa kelas 3 SD dilansir dari bimbelbrilian.com:

>>>>SOAL BAHASA INGGRIS KELAS 3 SD

*SOAL PILIHAN GANDA

A. CHOOSE THE CORRECT ANSWER BY CROSSING ( X ) A, B, C OR D!

Pilihlah Jawaban Yang Benar Dengan Memberi Tanda Silang ( X ) Pada A, B, C Atau D!

1. is – this – fingers – my

The correct order is ….

a. Is this my fingers

b. This is fingers my

c. This is my fingers

d. Fingers my is this

2.

What part of the body is it ?

a. Leg

b. Head

c. Hand

d. Stomach