Pilkada Manggarai 2020, Hari ini KPU Manggarai Distribusi Logistik Ke 8 Kecamatan Terjauh

POS-KUPANG.COM | RUTENG - Pihak KPU Kabupaten Manggarai mulai hari ini akan melakukan distribusikan logistik surat suara ke Kecamatan-Kecamatan yang terjauh. Ada 8 kecamatan yang akan didistribusikan hari ini.

Pendistribusian logistik pemilu itu juga dikawal ketat oleh aparat keamanan dan Bawaslu Kabupaten Manggarai.

Ketua KPU Kabupaten Manggarai, Thomas Aquino Hartono menyampaikan itu kepada POS-KUPANG.COM, Senin (7/12/2020) pagi.

Thomas juga menjelaskan, sesuai jadwal dan tahapan serta rekayasa yang pihaknya lakukan, untuk hari kemarin, Minggu (6/12/2020) pihaknya melakukan pendistribusian logistik alat pelindung diri (APD) ke-12 Kecamatan. Dan mulai hari ini, Senin (7/12/2020) pihaknya akan melakukan distribusi semua logistik baik surat suara, kotak suara, bilik suara dan logistik lainya untuk wilayah kecamatan yang jauh dan pada tanggal 8 untuk wilayah kecamatan sisa yang dari sisi jarak dekat.

Pola distribusi yang diterapkan, jelas Thomas, yaitu KPU distribusi sampai kecamatan dan dari kecamatan didistribusikan oleh PPK dan PPS sampai ke TPS.

Thomas menjelaskan, terkait kesiapan KPPS, semua KPPS pada prinsipnya sudah dilakukan Rapid Test mulai tanggal 3 sampai 6 Desember 2020 bersamaan dengan kegiatan Bimbingan Teknis (Bintek) Pemungutan dan Penghitungan Suara (Tungsura) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai. KPPS juga pada prinsipnya sudah dibintek dan siap menjalankan tugas melakukan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020 lusa.

"Kpu telah membekali semua penyelenggara Adhoc mulai PPK, PPS dan KPPS agar mempunyai satu pemahaman yang sama tentang prises pemungutan suara, penghitungan suara, mengelola keberatan para pihak dan menyelesaikan semua persoalan selama di TPS,"ungkap Thomas.

Thomas juga mengatakan, dalam pemeriksaan Rapid Test, ada sejumlah PPS yang hasilnya reaktif Rapid Test, namun dilakukan pemeriksaan lanjutan dan hasilnya dinyatakan negatif Covid-19. "untuk hasil pemeriksaan ada beberapa yang reaktif dan untuk yang reaktif dilakukan pemeriksaan lanjutan. Hasilnya lebih akurat kemudian dinyatakan negatif,"ungkap Thomas.

Thomas juga mengatakan, untuk kekurangan surat suara sebanyak 2.733 surat suara dan logistik C hasil dan C Plano sudah tiba di KPU Manggarai. "Untuk surat suara yang kurang tanggal 6 Desember sudah tiba semua bersama seluruh logistik pemilihan yang kurang misalnya C plano,"kata Thomas.

Ketika ditanya terkait bagaimana pembangunan TPS, jelas Thomas, sesuai jadwal satu hari sebelum pemungutan suara TPS akan dibangun. Ketentuan pembuatan TPS tentu saja harus mengacu pada ketentuan regulasi antara lain, pertama Pemilih diberikan kemudahan jangkauan saat memilih, kedua, lokasi pemilihan diupayakan agar memadai.

Ketiga, Penerapan kemudahan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Keempat, Lokasi aman dan tidak rawan bencana.

Kelima, fasilitasi kepada pemilih disabilitas dan lansia. Keenam, disediakan saluran tempat pembuangan air dan cuci tangandan ketujuh, jaringan internet yang memadai.

Rikardus Jemmi Pentor, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPUD Manggarai juga mengatakan, distribusi logistik pemilihan mulai hari ini untuk 8 kecamatan terjauh yaitu Kecamatan Reok, Reo Barat, Cibal Barat, Cibal, Satar Mese Barat, Satar Mese, Satar Mese Utara, Ruteng dan Lelak. Untuk 4 kecamatan lain yaitu, Rahong Utara, Cibal, Langke Rembong dan Wae Ri'i akan distribusikan besok hari tanggal 8 Desember 2020. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo)