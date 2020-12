Dulu Pengangguran, Kini Harta Edhy Prabowo Miliaran, Rocky Gerung: Kejengkelan Prabowo Sempurna

POS-KUPANG.COM - Akademisi Rocky Gerung menanggapi pernyataan Hashim Djojohadikusumo yang mengungkap kemarahan Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Hashim menyampaikan jika Prabowo merasa dikhianati oleh Edhy Prabowo.

"Pak Prabowo sangat marah, sangat kecewa, merasa dikhianati,” ucap Hashim Djojohadikusumo dalam konferensi pers pada Jumat (4/12).

Tak hanya itu, Hashim menyebutkan pernyampaian Prabowo Subianto yang dalam bahasa Inggris "I pick him up from the gutter, and this is what he does to me."



Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo keluar dari dalam kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019) sore. Perjalanan Panjang Prabowo Subianto Masuk Kabinet: 11 Tahun Oposisi, 3 Kali Gagal di Pilpres. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

"Dia bilang ke saya secara bahasa Inggris, dia sangat kecewa dengan anak yang dia angkat dari selokan 25 tahun lalu dan ini balasannya ke saya," imbuh Hashim mengingat pernyataan Prabowo.

Lebih lanjut, Hashim Djojohadikusumo tak menampik jika ia sangat kenal baik dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditangkap komisi antirasuah tersebut.

Hashim Djojohadikusumo menjelaskan, dirinya kali pertama kenal Edhy Prabowo 25 tahun lalu.

Kala itu, Edhy Prabowo merupakan seorang pengangguran yang berperilaku baik.

Meski demikian, perilaku Edhy Prabowo yang sekarang membuat penyesalan dalam diri Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra.