LIVE Tinju Dunia Danny Garcia Vs Errol Spence Jr Minggu 6 Desember 2020 World Boxing TV One

Tinju Dunia Danny Garcia Vs Errol Spence Jr Minggu 6 Desember 2020 World Boxing TV One

Tinju Dunia Danny Garcia Vs Errol Spence Jr di TV Onne, Siaran Langsung Tinju Dunia Minggu 6 Desember 2020

POS-KUPANG.COM - Pernah kalah atas petinju muda berbakat Shawn Porter, kini Danny Garcia kembali naik ring menantang petinju hebat Errol Spence Jr, pemegang dua sabuk juara dunia kelas welter.

Danny Garcia Vs Errol Spence Jr dijadwalkan duel Minggu 6 Desember 2020 pagi WIB, di AT&T Stadium, Arlington, Amerika Serikat ( AS ).

Jika tidak ada kendala, pertarungan ini dan sejumlah partai tambahan disiarkan langsung tvOne Minggu pagi WIB. (link live streaming di bagian akhir artikel).

Errol Spence Jr adalah petinju profesional Amerika yang merupakan juara kelas welter bersatu, setelah memegang gelar IBF sejak 2017 dan gelar WBC sejak 2019.

Adapun Danny Garcia juga petinju profesional asal Amerika Serikat.

Danny pernah memegang sabuk juara dunia WBA, WBC, majalah The Ring dan gelar kelas welter ringan antara 2012 dan 2015.

Kemudian gelar kelas welter WBC dari 2016 hingga 2017.

Tale of the tape Danny Garcia Vs Errol Spence Jr:

Danny Garcia