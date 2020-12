POS-KUPANG.COM - Rating Drama Korea Paling Banyak Dibicarakan Akhir Bulan November 2020, Start-Up Nomor 2

Berikut update daftar Drama Korea (drakor) yang paling banyak dibicarakan penonton pada Minggu ke-4 November 2020 menurut Good Data.

Tak dipungkiri, banyaknya genre drama baru menjadi kesenangan tersendiri bagi para penonton.

Hal ini terlihat dari rating The Penthouse yang memuncaki list data pada minggu lalu.

POPULARITAS DRAKOR ()

1. The Penthouse

Drama yang tayang di SBS ini mendapat rating 20.64, naik satu peringkat dibanding rating minggu lalu.

Sinopsis:

Dilansir dari Kompas.com, Drama Korea ini akan ditayangkan setiap Senin dan Selasa mulai pukul 22.00 KST atau 20.00 WIB, mengisi slot yang sebelumnya ditempati drakor Do You Like Brahms?.

The Penthouse merupakan kolaborasi kedua antara sutradara Joo Dong Min dengan penulis naskah Kim Sun Ok, yang sebelumnya sukses menggarap drama The Last Empress.

Sepanjang 20 episode, The Penthouse mengisahkan tentang kehidupan para penghuni Hera Palace, sebuah apartemen mewah yang terdiri dari 100 lantai. Para penghuni apartemen ini memiliki banyak rahasia dan ambisi masing-masing.