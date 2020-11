Mengenal Sosok Christie Hartono Teman Duet Ariel NOAH, Syahrini Sebut Penyanyi Baru Itu sebagai Adik

Ini Sosok Christie Hartono, Teman Duet Ariel NOAH, Syahrini Sebut Penyanyi Baru Itu sebagai Adik

POS-KUPANG.COM - Dalam acara SCTV Award 2020 kemarin, ada sosok penyanyi baru yang berkesempatan duet dengan Ariel NOAH dan bandnya. Dia adalah Christie Hartono.

Bagi Christie Hartono, berkolaborasi dengan Band Noah yang dikomadoi mantan Luna Maya itu merupakan mimpi yang terwujud.

Hal ini diungkapkan penyanyi yang disebut Syahrini sebagai adik dalam suatu kesempatan lalu.

"Mimpi yang terwujud, ga nyangka bisa manggung bareng idolaku @noah_site thank you for this magical night @arielnoah @dorfel_dave @lukmannoah @sctv dan terima kasih semua untuk dukungannya!

Full video bisa nonton di Vidio.com, link in bio!," tulisnya lewat akun @christie.ofcl.

Sebelumnya, dia sydah pamer akan berkolaborasi dengan Band Noah.

"Tebak kita akan nyanyi lagu apa untuk acara SCTV Awards? see you tgl 27 @noah_site 2 hari lagii," tulisnya.

Lantas siapa sebenarnya Christie Hartono?

Ternyata dia bukan sosok sembarangan.