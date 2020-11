POS-KUPANG.COM - Promo Saat Butuh Berhemat (PSBB) McDonald's PaMer 5 Bisa Gratis Burger, PaMer 5 Seharga Rp 70.909

Restoran siap saji McD tawarkan promo spesial.

Promo yang ditawarkan bertajuk Promo saat Butuh Berhemat (PSBB).

PSBB ini berlaku saat pembelian PaMer 5 bisa gratis Burger gratis.

Lewat promo McD kali ini, kamu bisa membawa pulang PaMer 5 seharga Rp 70.909.

Untuk menikmati promo McD ini, kamu bisa memesannya melalui take away, dine in, drive thru, McDelivery, Go-Food, ataupun GrabFood.

Kabar gembiranya, promo PSBB berlaku di seluruh store McD.

Tak hanya itu, kamu bisa mencampur rasa ayam krispi sesuai selera saat memesan PaMer 5.

Seperti 5 potong spicy dan 2 potong krispy atau 5 potong spicy atau 5 potong krispy.

Diketahui, promo ini berlaku mulai Kamis (26/11/2020) hingga Senin (30/11/2020) mendatang.

