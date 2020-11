POS-KUPANG.COM - List Rekomendasi Drama Korea Bulan Desember 2020, Nikmati Akhir Tahun dengan Drakor Favoritmu

Berikut deretan drama korea (drakor) terbaru yang akan tayang di Bulan Desember 2020.

Drama ini akan temanimu menyambut tahun baru 2021, sebab Bulan Desember 2020 akan banyak Drakor baru hadir yang bisa memuaskan hobi nonton Drakor.

Banyak Drakor genre bervariasi yang akan menghiasi layar kaca Anda di bulan Desember.

True Beauty hingga Cheat On Me If You Can, ada banyak drama Korea terbaru yang akan tayang Desember 2020.

Baca juga: Sudah 27 Warga Lembata Positif Covid-19

Baca juga: Petugas Laboratorium di Puskesmas Reok, Manggarai Terkonfirmasi Positif Covid-19

Beragam genre telah disiapkan oleh beberapa channel televisi populer.

Ada drakor True Beauty yang siap menampilkan cerita komedi romantis anak sekolah.

Di sisi lain, drakor Cheat On Me If You Can akan menghibur penonton dengan genre komedi misterinya.

Selain itu, Desember juga akan diramaikan dengan drama Korea terbaru genre historikal.

Catat jadwalnya, inilah tujuh drakor tayang Desember 2020: