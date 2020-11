Lokakarya Program Pencegahan dan Penanggulangan Anemia bagi Remaja Putri di Kabupaten Kupang

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Nutrition International (NI) dan Save the Children, bekerja sama dengan Yayasan Masyarakat Tangguh Sejahtera (Marungga Foundation), melalui Program BISA (Better Investment for Stunting Alleviation) yang didanai oleh Pemerintah Kanada, Pemerintah Australia melalui DFAT, Asia Philanthropy Circle, dan the Power of Nutrition, menyelenggarakan kegiatan lokakarya Orientasi Program Pencegahan Anemia bagi remaja putri di Kabupaten Kupang.

Kegiatan dilaksanakan selama tiga hari di Hotel Aston, Kota Kupang sejak 24 hingga 26 November 2020. Kegiatan ini dibagi ke dalam empat (4) kelas mengikuti standar protokol kesehatan covid19 dan dihadiri oleh total sekitar 116 peserta.

Para peserta terdiri dari pemangku kepentingan di tingkat kabupaten dan kecamatan baik itu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Bapelitbangda, Tokoh Agama, Puskesmas, dan kepala sekolah dan guru UKS dari 50 SMA dan SMK di Kabupaten Kupang.

Dalam acara ini, Deputy of Chief Party Project BISA, Donatus Klaudius Marut, memaparkan hasil baseline survey yang dilaksanakan oleh Nutrition International dan SEAFAST IPB tahun 2020.

Prevalensi anemia pada remaja putri dengan usia di atas 15 tahun di Kabupaten Kupang adalah 72,2%, gabungan dari anemia ringan, sedang, dan berat. Hanya ada 27,8% remaja putri yang tidak mengalami anemia. Dengan kata lain, ada hampir 4 dari 5 remaja putri yang mengalami anemia.

Selain itu, dalam satu tahun terakhir, ada 59,2% remaja putri yang menerima setidaknya satu tablet tambah darah (TTD), hanya 6,1% remaja putri yang menerima dosis sesuai rekomendasi selama 6 bulan terakhir dan 5,2% selama setahun terakhir. Dalam hal konsumsi TTD, hanya 25,7% remaja putri yang meminum setidaknya satu tablet selama setahun terakhir, 2,4% yang mengkonsumsi tablet sesuai dosis yang direkomendasikan selama 6 bulan terakhir, dan 2,3% yang mengkonsumsi sesuai dosis selama setahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara TTD yang diterima dengan TTD yang dikonsumsi oleh remaja putri.

Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dan berbagai unsur dalam masyarakat. Kolaborasi dan koordinasi pemangku kepentingan tingkat Kabupaten sampai tingkat desa dalam mengimplementasikan program Pencegahan Anemia pada Remaja Putri di Kabupaten Kupang sangat diperlukan.

Para pemangku kepentingan terkait perlu memiliki kapasitas yang mumpuni untuk memahami isu dan menjalankan strategi pencegahan dan penanggulangan anemia, terintegrasi dalam program yang telah direncanakan baik di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.

Wakil Bupati Kabupaten Kupang, Jerry Manafe menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang termasuk OPD-OPD terkait, khususnya Dinas Kesehatan, telah berupaya meningkatkan cakupan TTD bagi remaja putri, yang merupakan salah satu komposit dari 25 indikator penanganan isu stunting.

Jerry Manafe mengucapkan terima kasih karena Program BISA yang difasilitasi oleh Nutrition International dan Save the Children akan memperkuat program pemerintah daerah dengan melaksanakan intervensi spesifik pencegahan anemia pada remaja putri.