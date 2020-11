SERU, Fadli Zon dan Maman Abdurrahman Debat Panas dalam ILC TV One Soal Pencopotan Gubernur

POS KUPANG, COM - Acara Tv One tadi malam menghadirkan berbagai alternatif tontonan seru.

Satu di antaranya yakni siaran langsung Tv One untuk program acara Indonesia Lawyers Club alias ILC Tv One edisi Selasa 24 November 2020.

Tayangan ILC Tv One untuk siaran ILC terbaru di edisi ILC 24 November 2020 tersebut tentunya bisa Anda saksikan di kanal Tv One di layar kaca.

Termasuk di siaran langsung Tv One di siaran live streaming Tv One, Tv Online Tv One Live.

Di mana saat ini di kanal live streaming Tv One sedang berlangsung tayangan ILC Tv One untuk pembahasan diskusi judul ILC di Tv One Selasa 24 November 2020 tersebut.

Dalam siaran langsung Tv One untuk acara Tv One hari ini yang menayangkan siaran langsung ILC Tv One tersebut, beberapa narasumber ILC Tv One telah menyampaikan pandangannya.

Ada yang cukup menarik yakni satu di antaranya Fadli Zon terlibat debat panas dengan Maman Abdurrahman di diskusi judul ILC di Tv One tersebut.

Di mana keduanya terlibat debat soal pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu oleh pihak kepolisian terkait penerapan protokol kesehatan.

Termasuk juga soal polemik wacana pencopotan Anies Baswedan dari posisi Gubernur DKI Jakarta.

Terdapat beberapa alternatif untuk menyaksikan siaran live streaming Tv One sedang berlangsung ILC Tv One tersebut di perangkat ponsel pintar Anda.