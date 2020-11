POS-KUPANG.COM - Ini Daftar Drama Korea yang Syutingnya Terpaksa Berhenti Karena Covid-19, Pencinta Drakor Wajib Tahu

Kabar kurang baik kembali datang dari industri hiburan Korea Selatan. Sejumlah syuting Drama Korea (Drakor) harus ditunda karena kasus pasien positif virus corona terkonfirmasi naik.

Drakor 'River Where the Moon Rises' (judul literal), yang dibintangi oleh Kim So Hyun, Ji Soo, dan lainnya, telah dihentikan syutingnya sejak 19 November 2020.

Sumber dari drama tersebut menyatakan pada 23 November bahwa seorang aktor latar belaka-yang mengambil bagian dalam pembuatan film untuk drama tersebut telah diuji COVID-19.Aktor latar belakang diuji setelah mereka diberi tahu bahwa mereka telah melakukan kontak dengan kasus yang dikonfirmasi.

Sumber tersebut menambahkan bahwa untuk mematuhi peraturan, syuting drama tersebut segera dihentikan dan mereka menunggu hasil tes.

"Itu adalah hari ketika aktor latar belakang merekam adegan massa, jadi mereka tidak bertemu dengan pemeran utama," ujar salah seorang sumber dikutip dari Soompi.

Menyusul aktor 'River Where the Moon Rises' yang diuji COVID-19, drama OCN mendatang 'The Uncanny Counter' yang dibintangi oleh Jo Byeong Gyu, Kim Sejeong gugudan, dan lainnya menunda konferensi pers online yang dijadwalkan pada 23 November.

Di hari yang sama, sumber dari acara tersebut memberi tahu MBN Star. "Kami memutuskan untuk melanjutkan syuting mulai besok," ungkap sumber.

Mereka menyatakan bahwa survei telah selesai, dan aktor tersebut tidak berhubungan dengan pemeran atau kru 'The Uncanny Counter'. Konferensi pers telah dipindahkan ke 27 November.

Seorang aktor latar belakang yang melakukan kontak dengan kasus yang dikonfirmasi juga syuting untuk serial Netflix 'I Wish the World Would End Tomorrow' (terjemahan literal).