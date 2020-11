SEDANG BERLANGSUNG ILC TV One Terbaru, Bisakah Gubernur Dicopot? Ini Link Streaming TV One Tv Online

POS-KUPANG.COM - Tentunya malam ini tak akan terlewatkan begitu saja bagi pencinta acara ILC Tv One dengan topik yang sangat menari, Bisakah Gubernur Dicopot? Saat ini sedang berlangsung ILC malam ini di Tv One live streaming hari ini di kanal Tv One Online untuk siaran ILC terbaru edisi Selasa 24 November 2020.

ILC Tv One atau yang dikenal dengan tajuk lengkap Indonesia Lawyers Club adalah satu di antara program acara tv di stasiun televisi swasta nasional Tv One, yang kerap menyedot perhatian pemirsa tv.

Berbagai peristiwa besar di Tanah Air kerap diangkat menjadi topik ILC Tv One.

Tak terkecuali di tema ILC 24 November 2020 untuk siaran ILC malam ini di ILC Live Tv One tersebut.

Sehari sebelumnya pada Senin 23 November 2020, sang Presiden ILC Karni Ilyas melalui ILC Twitter telah membagikan topik yang akan diangkat menjadi tema ILC 24 November 2020 tersebut.

Di mana topik ILC Tv One di edisi ILC 24 November 2020 untuk siaran ILC hari ini tersebut yakni seputar polemik tentang pencopotan gubernur dan kepala daerah oleh Mendagri.

Terutama terkait pelanggaran protokol kesehatan.

"Dear Pencinta ILC: diskusi ILC, Selasa Pkl 20.00 WIB, berjudul "Bisakah Gubernur Dicopot?" Selamat menyaksikan. #ILCBisakahGubernurDicopot,"

Demikian unggahan Karni Ilyas di ILC Twitter untuk tema ILC Tv One siaran ILC terbaru edisi ILC 24 November 2020, yang dipostingnya di Twitter pada Senin 23 November 2020 petang WIB.