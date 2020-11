POS-KUPANG.COM - 5 Daftar Drama Korea Terbaru Desember 2020, True Beauty Hingga Drakor Romantis Diperankan Yoona SNSD

Buat para pecinta drama korea (drakor), berikut ini rekomendasi drakor Desember 2020.

Jadwal drama korea tayang Desember 2020 ini bisa jadi pengingat buat kalian agar tak ketinggalan episode-nya.

Diketahui, ada sejumlah drakor yang akan tayang di bulan Desember dengan berbagai cerita yang menarik untuk disaksikan.

Ada drama bergenre komedi, misteri hingga romansa.

Dikutip dari asianwiki.com, drama Cheat On Me, If You Can akan tayang pada 2 Desember 2020.

Dengan jadwal penayangan Cheat On Me, If You Can yakni setiap Rabu dan Kamis pukul 21.30 waktu Korea Selatan, di KBS2.

Drama bergenre komedi/misteri/thriller ini disutradarai oleh Kim Hyung-Suk.

Sementara untuk skenario naskah Can ditulis oleh Lee Sung Min.

Drama Cheat On Me, If You Can dibintangi oleh Cho Yeo-Jeong, Go Joon, Kim Young Dae dan Yeon Woo.