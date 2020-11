Tak Mau Timor Leste Keluar dari NKRI, Indonesia Ungkit Soal Harta yang Tertinggal di Negara Itu

POS-KUPANG.COM - Pada 30 Agustus 1999 silam, hampir 80 persen rakyat Timor Timur memilih pisah dari Indonesia.

Referendum yang didukung PBB itu mengakhiri konflik berdarah sekaligus mengakhiri status kependudukan mereka sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Dilansir dari AFP via Kompas.com, pendudukan Timor Leste memantik aksi penindakan memilukan selama 24 tahun yang menelan nyawa 250.000 baik karena perang, kelaparan, maupun karena penyakit.

Namun kegembiraan berubah menjadi duka, setelah Militer Indonesia dan milisinya menyerbu dengan menghancurkan infrastruktur mereka, serta memaksa ratusan ribu orang mengungsi, dan membunuh 1.400 orang.

Timor Leste, negara yang sebagian besar dari 1,3 juta penduduknya memeluk agama Katolik, baru diakui secara internasional tiga tahun setelah pemungutan suara.

Meski cukup lama Timor Leste merdeka dari Indonesia, rupanya Indonesia tak bisa benar-benar 'melepaskan' negara tersebut.

Mengenai hal ini, ada sebuah artikel Inter Press Service (IPS) yang membahasnya pada artikel tertanggal 28 Juni 2002 berjudul EAST TIMOR: For Indonesia, Separation Still Hard to Accept.

Pemerintah Indonesia masih menuntut atas apa yang dikatakan sebagai asetnya di Timor Timur.

Hal itu mungkin mencerminkan bahwa Indonesia sulit dalam menerima bahwa wilayah yang pernah dikuasainya saat ini telah menjadi negara yang baru lahir, berdiri di atas kakinya sendiri.