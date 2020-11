POS-KUPANG.COM - Tahukah Kamu 10 Aktor & Aktris Drakor yang Paling Dicari Sejak Awal November 2020? Bae Suzy Nomor 1

Simak update daftar 10 aktor dan aktris Drama Korea yang paling banyak diperbincangkan penonton pada minggu ke-2 November 2020 menurut Good Data.

Para tokoh ini diketahui memang sering muncul di serial drakor yang mempunyai rating drama tinggi.

Hal ini terjadi lantaran tokoh tersebut berhasil menampilkan akting epik serta wajah yang rupawan, berikut daftarnya seperti yang dilansir dari laman asianwiki.com:

1. Bae Suzy

Dirinya masih berada di posisi pertama, sama seperti minggu lalu.

Berikut drama yang pernah dibintanginya:

Start-Up (tvN / 2020) - Seo Dal-Mi

Vagabond (SBS / 2019) - Go Hae-Ri

While You Were Sleeping | Dangshini Jamdeun Saie (SBS / 2017) - Nam Hong-Joo

Uncontrollably Fond | Hambooro Aeteuthage (KBS2 / 2016) - No Eul

My Love From the Star | Byeoleseo On Namja (SBS / 2013-2014) - Ko Hye-Mi (ep.17)

Gu Family Book | Gugaui Seo (MBC / 2013) - Dam Yeo-Wool

Big (KBS2 / 2012) - Jang Ma-Ri

Sent From Heaven | Seonnyeoga Pilyohae (KBS2 / 2012) - Would-be actress (ep. 26)

Dream High 2 | Deurimhai 2 (KBS2 / 2012) - Suzy (ep.15)

Dream High (KBS2 / 2010) - Ko Hye-Mi

2. Lee Dong Wook

Dirinya masih berada di posisi kedua, sama seperti minggu lalu.