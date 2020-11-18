Drama Korea
Tahukah Kamu 10 Aktor & Aktris Drakor yang Paling Dicari Sejak Awal November 2020? Bae Suzy Nomor 1
Tahukah Kamu 10 Aktor & Aktris Drakor yang Paling Dicari Sejak Awal November 2020? Bae Suzy Nomor 1
POS-KUPANG.COM - Tahukah Kamu 10 Aktor & Aktris Drakor yang Paling Dicari Sejak Awal November 2020? Bae Suzy Nomor 1
Simak update daftar 10 aktor dan aktris Drama Korea yang paling banyak diperbincangkan penonton pada minggu ke-2 November 2020 menurut Good Data.
Para tokoh ini diketahui memang sering muncul di serial drakor yang mempunyai rating drama tinggi.
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Hal ini terjadi lantaran tokoh tersebut berhasil menampilkan akting epik serta wajah yang rupawan, berikut daftarnya seperti yang dilansir dari laman asianwiki.com:
1. Bae Suzy
Dirinya masih berada di posisi pertama, sama seperti minggu lalu.
Berikut drama yang pernah dibintanginya:
Start-Up (tvN / 2020) - Seo Dal-Mi
Vagabond (SBS / 2019) - Go Hae-Ri
While You Were Sleeping | Dangshini Jamdeun Saie (SBS / 2017) - Nam Hong-Joo
Uncontrollably Fond | Hambooro Aeteuthage (KBS2 / 2016) - No Eul
My Love From the Star | Byeoleseo On Namja (SBS / 2013-2014) - Ko Hye-Mi (ep.17)
Gu Family Book | Gugaui Seo (MBC / 2013) - Dam Yeo-Wool
Big (KBS2 / 2012) - Jang Ma-Ri
Sent From Heaven | Seonnyeoga Pilyohae (KBS2 / 2012) - Would-be actress (ep. 26)
Dream High 2 | Deurimhai 2 (KBS2 / 2012) - Suzy (ep.15)
Dream High (KBS2 / 2010) - Ko Hye-Mi
2. Lee Dong Wook
Dirinya masih berada di posisi kedua, sama seperti minggu lalu.
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