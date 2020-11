Divonis Bukan Ibu yang Baik untuk Gempi, Gisel Dapat Banyak Penghakiman, Gegara Terseret Video Panas

POS KUPANG, COM - Gisel mengaku sering disebut bukan ibu yang baik untuk putrinya, Gempita Nora Marten.

Saat ini Gisel tengah menjadi perbincangkan publik karena munculnya video panas mirip Gisel.

Banyak orang pun menaruh perhatian kepada Gempi.

Gempita dan Gisella Anastasia (Kolase Tribun Manado/instagram)



Apalagi Gempita juga merasakan pahitnya perceraian kedua orangtua di usianya yang masih belia.

Gisel mengatakan, ia kerap mendapat penghakiman orang yang terkesan menyebutnya bukanlah contoh ibu yang baik untuk putrinya.

"Kayak 'enggak banget loh', di sini kayak ditunjuk "you're not so good example", gitu-gitulah banyak penghakiman dari mana-mana," ujar Gisella Anastasia, dikutip dari kanal YouTube Denada Official, Sabtu (14/11/2020).

Meski demikian, Gisel menjadikan kesalahan-kesalahanya itu sebagai pembelajaran supaya bisa menjadi ibu yang baik untuk Gempi.

"Jadi sebenernya berat banget, sedangkan ya memang sih kalau dibilang sekarang aku enggak bangga sama what I did," ujarnya.

"Cuma dari semua proses itu kalau aku kan ambilnya penginnya jadi pembelajaran dan aku akan tetap berusaha untuk jadi ibu yang terbaik buat dia walaupun pasti banyak trial error-nya," kata Gisel lagi.

Gisel mengakui ia masih banyak kesalahan dan berat menjalaninya karena putrinya juga mendapat perhatian dari banyak orang.