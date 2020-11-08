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Tinju Dunia

Jadwal Tinju Dunia Live TV One Minggu 8 November 2020, Laga Sengit Devon Alexander vs Marcos Maidana

Siaran langsung Best World Boxing TVOne tayang mulai pukul 09.00 WIB dan bisa disaksikan melalui link Live Streaming

zoom-inlihat foto Jadwal Tinju Dunia Live TV One Minggu 8 November 2020, Laga Sengit Devon Alexander vs Marcos Maidana
TWITTER @REALDEVINHANEY
Jadwal Siaran Langsung Tinju Dunia akhir pekan ini, ada Devin Haney vs Yuriorkis Gamboa via Live Streaming DAZN ES dan Sky Sports, Live TVOne? 

Jadwal Tinju Dunia Live TV One Minggu 8 November 2020 Mulai Pukul 09.00 WIB Devon Alexander vs Marcos Maidana

POS-KUPANG.COM  - Siaran Tinju Dunia TVOne pekan ini akan menghadirkan duel petinju dunia dalam program Best World Boxing.

Tayang di hari Minggu 8 November 2020, ada tiga pertandingan yang kembali ditayangkan TVOne.

Mulai dari Sharif Bogere vs Sergio Rivera, Devon Alexander vs Marcos Maidana, hingga duel Adrien Broner vs Eloy Perez.

Siaran langsung Best World Boxing TVOne tayang mulai pukul 09.00 WIB dan bisa disaksikan melalui link Live Streaming berikut ini:

Link 1

Link 2

Devin Haney vs Yuriorkis Gamboa

Sementara itu, gelaran tinju dunia pekan ini kembali hadir dengan duel Devin Haney vs Yuriorkis Gamboa.

Pertarungan Devin Haney (24-0, 15 KOs) vs Yuriorkis Gamboa (30-3, 18 KOs) akan digelar di Hard Rock Live, Florida, Minggu 8 November 2020.

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Editor: Hasyim Ashari
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